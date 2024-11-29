"لا ألتفت إلى الأندية الأخرى ومشاكلها" .. هانسي فليك يعلق على معاناة جوارديولا ويحدد موقف لامين يامال ودي يونج

الألماني يزف خبرًا سعيدًا للكولي

زف الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، خبرًا سعيدًا لجماهير النادي الكتالوني، قبل مواجهة لاس بالماس، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لا أنشغل بأي مباراة في دوري أبطال أوروبا حاليًا، الأهم بالنسبة للفريق هو الفوز بالمباراة المقبلة. علينا اللعب والفوز على لاس بالماس، ولهذا السبب سيشارك غدًا اللاعبون الذين هم في أفضل حالة بدنية".

وأضاف: "لامين يامال جاهز للعب غدًا. لا أعرف هل سيكون أساسيًا أم لا، أتمنى أن يكون الجميع جيدًا بعد تدريب اليوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع فليك: "دي يونج كان مصابًا والآن هو يتقدم، قبل 3 أو 4 أسابيع عندما بدأ اللعب، كان في حالة ذهنية مختلفة. نحن ندعمه وفي مركز الوسط لدينا العديد من اللاعبين، وسأعود إليه عندما يكون جاهز بنسبة 100%. الوضع الحالي هو أنه يحصل على دقائق وهو في تقدم مستمر".

وأردف: "حفاظ برشلونة على ثبات مستواه في الدوري ودوري الأبطال؟ أركز فقط على فريقي والنادي الذي أعمل فيه، ولا ألتفت إلى الأندية الأخرى ومشاكلها. لا يمكنني قول أي شيء أو تحليل وضعهم لأنني لا أملك كل المعلومات، وأعتقد أن ذلك سيكون غير عادل".

واستمر مدرب برشلونة: "أتمنى التوفيق لبيب جوارديولا، لأن لدينا علاقة جيدة. وأتمنى أن تكون مباراته المقبلة أفضل بكثير. سأدعمه دائمًا وأتمنى له كل الخير".

واستكمل: "احتفالية برشلونة بذكرى التأسيسي؟ نركز على مباراة لاس بالماس فقط، لكن بالنسبة لي شرف كبير أن أكون جزءًا من برشلونة بسبب تاريخه. سنكون حاضرين في الاحتفال، وربما غدًا يمكنني أن أخبركم كيف عشت هذه التجربة".

وختم فليك: "ليس لدي أي معلومات حول موعد عودتنا إلى ملعب كامب نو. أنا أركز على تدريب الفريق والاستعداد لجميع المباريات، لكن في الوقت الحالي لا أعرف متى سنعود. سيحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا".