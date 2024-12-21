أسوء من تشافي .. هانسي فليك يحقق رقمًا كارثيًا مع برشلونة بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد!

المدرب الألماني تفوق على تشافي الأرقام السلبية

حقق المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة رقمًا سلبيًا مع فريقه، بعد الهزيمة التي تلقاها على يد أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة 38 نقطة فقط في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني، ليحقق رقمًا أسوأ مما حققه تشافي هيرنانديز المدرب السابق للفريق الموسم الماضي بالدور الأول، بعدما حصل على 41 نقطة!

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كما أن البلوجرانا تلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم بعد نهاية الدور الأول، وفي نفس الوقت تلقى برشلونة مع تشافي 5 هزائم فقط طوال الموسم الماضي!

وأصبحت هذه هي المرة الثاني في تاريخ برشلونة الذي يخسر فيها الفريق 3 مباريات على التوالي على ملعبه، في رقم كارثي آخر للمدرب الألماني!