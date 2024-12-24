جافي يقود الانتفاضة

رفع لاعبو برشلونة راية التحدي قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني، من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، وتحديدًا بعد الخسارة القاسية الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في الليجا.

وفقد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لحساب أتلتيكو مدريد، وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه الأزلي والوصيف ريال مدريد، علمًا بأن كل من قطبي مدريد لعب مباراة أقل من البارسا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن غرفة الملابس وضعت كأس السوبر الإسباني كهدف أساسي لتحقيقه من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من التراجع الكبير في مستوى النتائج وتصحيح مسار الفريق.

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وكشفت الصحيفة، عن أن غرفة ملابس برشلونة كانت حزينة للغاية بعد الخسارة القاتلة من أتلتيكو مدريد في لويس كومبانيس، رغم إشادة المدرب الألماني هانسي فليك بلاعبيه وتأكيده مع المدير الرياضي ديكو، على أن الفريق قدم كل ما لديه أمام الروخيبلانكوس.

وأشارت إلى أن البرازيلي رافينيا أكثر من لام نفسه أمام الجميع وحمل نفسه مسؤولية الخسارة، بسبب إهداره عدد من الفرص السهلة، وتهاونه في التمريرة الأخيرة التي تحصل عليها لاعبو أتلتيكو وسجلوا منها هدف الفوز القاتل.

وأوضحت "آس"، أن أحد لاعبي برشلونة (جافي) خاطب زملائه يوم الأحد قبل بدء عطلة عيد الميلاد، قائلًا: "سنستريح ونتعافى جيدًا ونستعد لبدء العام من الصفر، وكأن شيئًا لم يحدث. أول لقب في الموسم قادم إلينا وعلينا الفوز به؛ نحن مدينون بذلك للمدرب".

ويفترض لاعبو النادي الكتالوني أن كأس السوبر، على الرغم من كونه لقبًا ثانويًا - لا توجد مكافأة منصوص عليها في عقد اللاعب - يمكن أن يكون نقطة تحول مهمة في الموسم، لأن الفوز به سيكون أول لقب في عصر فليك وسيترك وراءه عامين من جفاف برشلونة.

ويبرز اسم لامين يامال، من بين اللاعبين الذين يمكنهم مساعدة الفريق على الفوز بأول لقب له هذا الموسم، حيث سيكون المهاجم الشاب جزءًا من البعثة التي تسافر إلى السعودية، على الرغم من أن دوره في نصف النهائي ضد أتلتيك بيلباو لم يتضح بعد، بسبب الإصابة في كاحله الأيمن.

وحتى الآن، من غير المرجح أن يكون لامين يامال في التشكيلة الأساسية للبارسا، لكن يبدو من الواضح أن نية اللاعب هي اللعب على الأقل بين 20-25 دقيقة، إذا شعر بتحسن.