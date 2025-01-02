بسبب شكوى "البيض" .. هانسي فليك يطلب من برشلونة طاهٍ خاص!

برشلونة يتحرك رغم أزمته المالية

قدم مدرب برشلونة، هانسي فليك، طلبًا رسميًا لإدارة النادي بتعيين طاهٍ متخصص بدلاً من الاعتماد على خدمات التموين التقليدية.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن طلب فليك عقب شكوى من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشأن جودة الطعام أثناء إحدى رحلات الفريق.

الواقعة بدأت عندما اشتكى ليفاندوفسكي من طريقة طهي البيض، وهو عنصر غذائي أساسي في نظام الرياضيين، خلال إحدى رحلات الفريق، واستجاب فليك سريعًا للشكوى، ورفع طلباً للنادي لتعيين طاهٍ محترف لضمان توفير وجبات غذائية متوازنة ومعدة وفقًا لأعلى المعايير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ توليه المسؤولية، أظهر فليك اهتمامًا كبيرًا بجميع الجوانب التي يمكن أن تؤثر على أداء الفريق، إذ يرى المدرب الألماني أن التغذية السليمة والالتزام بمواعيد صارمة أمران حيويان لتحقيق أفضل أداء ممكن للاعبين.

وعلى الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها النادي، بدأت إدارة برشلونة، بقيادة أليخاندرو إتشيفاريا وديكو، بالتعاون مع خبيرة التغذية سيلفيا ترموليدا، بإجراء مقابلات مع طهاة مرموقين للانضمام إلى الفريق.

ترموليدا، التي انضمت إلى برشلونة في 2021 قادمة من مانشستر سيتي، تعمل عن كثب مع الإدارة والطهاة المحتملين لضمان توافق معايير الطهي مع احتياجات اللاعبين وتوجيهات الطاقم التدريبي.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي نفسه يُولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع التغذية، بدعم من زوجته، التي تعمل أيضًا كخبيرة تغذية.