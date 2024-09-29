"مسؤوليتي حماية اللاعبين" .. هانسي فليك يرفض الأعذار بعد السقوط أمام أوساسونا

مدرب برشلونة يتحدث عن الهزيمة على يد أوساسونا

رفض المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، اختلاق أعذار بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه على يد أوساسونا في الدوري الإسباني.

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تلقى برشلونة الهزيمة على يد أوساسونا برباعية مقابل هدفين، في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهي التي أوقفت سلسلة انتصارات البلوجرانا في البطولة.

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قال فليك خلال تصريحات لشبكة "موفي ستار": "علينا قبول الهزائم لأننا لم نلعب بشكل جيد. تركت لامين يامال ورافينيا على مقاعد البدلاء لأن مسؤوليتي هي حماية اللاعبين، لأنهم لعبوا الكثير من الدقائق، ولكنني لم أتوقع أن نلعب بهذه الطريقة".

وأضاف: "قلت للفريق علينا المضي قدمًا. نلعب يوم الثلاثاء والأحد، ونحن على الطريق الصحيح. لدينا يومان للتعافي قبل مواجهة يونغ بويز، وآمل أن نرى أفضل نسخة من الفريق، لأننا نريد أن نحقق أول انتصار لنا في دوري أبطال أوروبا".

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واصل المدرب الألماني: "ارتكبنا العديد من الأخطاء ولكن اللاعبين لعبوا بشكل جيد". وانتقد فليك الحكم في الهدف الثاني، حيث قال: "على الرغم من أنني أعتقد أن هناك خطأ في بداية اللعبة، ولكنني لست متأكدًا، أنا سمعت هذا فقط".

وأضاف: "أن يسجل الخصم 4 أهداف في مرمانا فهو أمر كثير، ولكن ليس عملي أن أتحدث مع الحكام".

واختتم فليك تصريحاته قائلًا: "قمت بتغيير ليفاندوفسكي لأنه يحتاج إلى الراحة. فهو قوي، ولكن لدينا مباراة كل 3 أيام ونفعل ذلك من أجله".