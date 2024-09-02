هانسي فليك يحصل على تدعيم جديد قديم في برشلونة!

المدرب يستعيد أحد النجوم!

حصل هانسي فليك المدير الفني الجديد لنادي برشلونة على أخبار جيدة للغاية مساء الإثنين بعودة أحد أبرز النجوم إلى تدريبات النادي الكتالوني بعد فترة من الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الإسباني الشاب إنسو فاتي قد أصبح جاهزًا للعودة بشكل كامل في أسرع وقت.

وظهر اللاعب وهو يتدرب على العشب بشكل جيد للغاية كما تدرب لبعض الوقت مع الكرة وأظهر تحسنًا كبيرًا في حالته الصحية.

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وكان فاتي قد تعرض للإصابة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد وسفر برشلونة إلى الولايات المتحدة، بالتحديد في الـ 24 من يوليو.

جدير بالذكر أن برشلونة يعود للمنافسات الرسمية يوم 15 سبتمبر الجاري، عندما يلعب ضد جيرونا في ملعب مونتيليفي.