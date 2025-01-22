"ما حدث مع لاعب برشلونة مجرد سوء تفاهم"

أكد حارس المرمى البولندي فويتشيك شتشيسني، أن اصطدامه بزميله في برشلونة أليخاندرو بالدي خلال مباراة بنفيكا والذي كلف فريقه هدفًا، كان مجرد سوء تفاهم.

وكان شيتشيسني، قد ارتكب خطأين خلال الشوط الأول من مباراة فريقه الأخيرة أمام بنفيكا، جعل فريقه يدخل إلى غرفة خلع الملابس متأخرًا بنتيجة (3-1)، قبل أن يعود البارسا في الشوط الثاني ويسجل انتصارًا مثيرًا بنتيجة (5-4)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واعترف شتشيسني، خلال تصريحات لشبكة "+Canal"، بأنه كان يشعر بالإحباط من أدائه في الشوط الأول، بعدما ارتكب خطأ آخر بتدخله على أكتورك أوغلو لاعب بنفيكا، ليورط فريقه في ركلة جزاء سجلها فانجيليس بافليديس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الحارس البولندي، إلى أن خروجه في لعبة الهدف الثاني لبنفيكا كان قرارًا سليمًا، لكن المشكلة كانت في أن بالدي لم يسمعه، موضحًا: "لحسن الحظ، كان ذلك هدفًا واحدًا فقط وانتهينا بالفوز بالمباراة".

وأضاف: "كان سوء تفاهم، لكن هذا يمكن أن يحدث لأننا كنا نذهب سويًا للكرة. صرخت لكنه لم يسمعني. كان الأمر مضحكًا بعض الشيء، لكننا فزنا في النهاية".

من ناحية أخرى، اعترف بأنه ارتكب خطأ في الهدف الثالث قائلاً: "في الهدف الثالث، في الميدان، كنت أعتقد أنه لم يكن هناك تلامس، لكن بعد مشاهدة الإعادة، أدركت أنها كانت ركلة جزاء. أعترف بخطأي".

واعترف شتشيسني بأنه لا يزال يتأقلم مع "الأسلوب الخطير" الذي ينتهجه المدرب الألماني هانسي فليك، قائلًا: "لم ألعب أبدًا بخط دفاعي متقدم بهذا الشكل. كان فينجر (المدير الفني التاريخي لآرسنال) يطلب الكثير من الحارس، لكن هنا اللاعبين بعيدون عني. حتى في سن 34، لا يزال يمكنك التعلم. إنها تجربة عظيمة".

وختم: "لم أتوقع أن ألعب بالأمس، لكن هدفي هو مساعدة الفريق، سواء من الميدان أو من على مقاعد البدلاء. التصدي لتسديدة دي ماريا ليس مبررًا لأخطائي. كنت أشعر بالإحباط وساعدت الفريق عندما كنا نبحث عن الفوز. كان بإمكاننا قبول التعادل 4-4، لكننا أردنا الفوز. هذه هي ثقافة برشلونة".