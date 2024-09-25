فليك يقصف صحفيًا قلل من فوزه على خيتافي .. ويعلق على مفاوضات برشلونة مع تشيزني

إشادة واسعة بدور ليفاندوفسكي

سخر الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، من أحد الصحفيين عقب انتهاء مباراة فريقه أمام خيتافي بفوز البلوجرانا (1-0)، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

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وعقب المباراة، تحدث مدرب برشلونة إلى وسائل الإعلام، حيث سأله أحد الصحفيين "هل أنت راضٍ عن الفريق بعدما فزت بهدف وحيد فقط؟"، ليرد فليك ضاحكًا: "ما هو عدد النقاط الذي من الممكن أن تجنيها من الفوز بهدف وحيد فقط؟".

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وأضاف فليك: "هذه النتيجة الطبيعية ضد خيتافي لأنهم جيدون جدًا في الدفاع. أنا فخور جدًا بلاعبي برشلونة، لقد قاتلوا لمدة 95 دقيقة. كان المشجعون رائعين، لقد أدركوا أننا بحاجة إليهم".

وتابع: "لقد أتيحت لنا فرصة واحدة وسجلنا وكان لديهم فرصة أخرى. في بعض الأحيان لا نمتلك السرعة، لكن في النهاية سجلنا الهدف الذي كنا بحاجة إليه للحصول على النقاط الثلاث".

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وأشاد المدرب الألماني، بحارسه الشاب إيناكي بينا (25 عامًا) الذي حافظ على شباك الفريق نظيفة للمباراة الثانية، قائلًا: "هو حارس مميز والبقية لا يزالون صغارًا، فنحن بحاجة إلى حارس مرمى يتمتع بالخبرة".

وأوضح بعد سؤاله عن المفاوضات مع الحارس المعتزل فويتشيك تشيزني: "أنا أتحدث فقط عن اللاعبين الذين أملكهم، إيناكي هو حارس مرمى الفريق، أنا سعيد بما يقدمه، لكننا نحتاج حارس مرمى يتمتع بالخبرة. لقد ناقشت أنا وديكو الأمر وفكرنا فيه. نحن نعمل على ذلك".

وارتبط اسم برشلونة كثيرًا بالتعاقد مع الحارس البولندي المعتزل فويتشيك تشيزني، حيث ينتظر أن يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب من بوابة البارسا بتعاقد لمدة موسم.

وختم: "بالنسبة لي، ليفاندوفسكي هو أفضل لاعب رقم تسعة في السنوات العشر الماضية، حيث يقوم بأدواره في الهجوم ومنطقة الجزاء بشكل جيد للغاية. لقد أحطنا به باللاعبين. وكان هدفه رائعًا".