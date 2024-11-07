"لا رحمة" .. رافينيا يُبرز "قسوة" برشلونة أمام منافسيه في حديثه لأولمو ولوبيز!

رجال هانز فليك يُقدمون موسمًا مثاليُا على جميع الأصعدة

يُظهر برشلونة هذا الموسم قسوة كبيرة في التعامل مع منافسيه، وهذا تُظهره النتائج الضخمة التي يحققها ضدهم وعدد الأهداف الكبير الذي يُسجله في مرماهم، والذي وصل خلال المباريات الـ7 الأخيرة إلى 29 هدفًا!

مباراة النجم الأحمر مساء أمس في دوري أبطال أوروبا كانت حلقة جديدة ضمن تلك السلسلة، حيث سحق البارسا مستضيفه بخمسة أهداف مقابل هدفين، وقد سجل هدفين في الشوط الأول و3 في الثاني دون أي رحمة أو تراجع في نسق الضغط والهجوم.

شبكة ريليفو الإسبانية التقطت جملة قالها نجم الفريق، رافينيا، خلال خروجه من الملعب لزميليه اللذان يستعدان للدخول، داني أولمو وفيرمين لوبيز، عند الدقيقة الـ58 أوضحت حقيقة عقلية البارسا وعدم تمتعه بأي رحمة مع خصومه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجناح البرازيلي صاحب الـ22 بصمة تهديفية هذا الموسم حث زميليه على مواصلة الضغط والهجوم بقوة رغم تقدم الفريق 4-1 في النتيجة عند تلك اللحظة، حيث قال لهما "هيا هيا، دعونا لا نتباطأ".

ويُعبر عن ذلك أيضًا كلمات إينيجو مارتينيز، الذي سجل الهدف الأول في مباراة دوري الأبطال مساء أمس واختير الأفضل في اللقاء، في غرفة الملابس، حيث قال للاعبين "نسجل هدفًا ونصاب بالاسترخاء أحيانًا، يتغير نهجنا في الشوط الثاني، علينا ألا نمنح الخصوم أي شيء"، والأمر ذاته وصفه كوندي حين قال "فليك يطلب منا الكثير لكننا سعداء جدًا بذلك".