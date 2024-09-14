هانز فليك يضع خطة فوز برشلونة على جيرونا: اختبار جيد قبل دوري الأبطال!

فليك وروشتة فوز برشلونة على جيرونا...

وضع هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، خطة لفوز فريقه على جيرونا، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، وعدم الوقوع في خطأ الموسم الماضي.

ويحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب جيرونا، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب مونتليفي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جيرونا فريق معقد وصعب، إنه ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولكننا نمتلك الثقة بعد انتصاراتنا الأربعة، سنخوض مباراة بمستوى المنافسات الأوروبية".

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وتابع: "جيرونا فريق جيد في الاستحواذ على الكرة، علينا أن نضغط عليهم وندافع ككتلة واحدة، وألا نترك مساحات للمنافس إذا استحوذنا على الكرة فاعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للفوز بالمباراة".

وعن هزيمة برشلونة، في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا من جيرونا، قال فليك: "نحن لا ننظر خلفنا، نركز فقط على ما نقدمه في الموسم الحالي، وكما أوضحت نحن نقدم مستويات جيدة، سيتعين علينا أن نكون في حالتنا بنسبة 100% على الجانب الدفاعي، وإلا فلن نكون قادرين على الفوز، أنا متطلع للمباراة إنها اختبار جيد لنا قبل خوض منافسات دوري أبطال أوروبا".

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وعند سؤاله عن توقعه للفائز بجائزة الكرة الذهبية قال المدرب الألماني: "هذا سؤال جيد، ولكن ليس مهمتي تحديد الفائز هناك لاعبون رائعون بجودة عالية لكن هناك من يقررون من سيفوز بها ليس ذلك عملي".