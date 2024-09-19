"هل تريدون الانفصال؟" .. قرار برشلونة يتسبب في موجة غضب بين وسائل الإعلام الإسبانية

اتهامات بصبغة سياسية لإدارة لابورتا

يواجه برشلونة عاصفة غضب من وسائل الإعلام الإسبانية، بشأن قرار النادي الكتالوني الأخير والذي يرتبط بالمؤتمرات الصحفية للمدرب الألماني هانز فليك.

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وأعلم نادي برشلونة الصحفيين، في مذكرة لمختلف وسائل الإعلام أنه في المؤتمرات الصحفية المقبلة، سيتم ترجمة سؤال أي صحفي أو إعلامي باللغة الإسبانية إلى الإنجليزية، أما الكتالونية والإنجليزية فلا توجد أي مشكلة في الإجابة عليها.

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وفي المعتاد، يعقد هانز فليك مؤتمراته الصحفية باللغة الإنجليزية، إلا إذا سأله أحد باللغة الألمانية، خصوصًا أنه لا يجيد الإسبانية بعد ولا يفهم الأسئلة باللغة الكتالونية.

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وأثار هذا القرار حالة من الغضب بين بعض الصحفيين الإسبان، خصوصًا أن بعضهم يرى في هذا القرار تقليل من اللغة الإسبانية التي هي لغة الدولة والجمهور، حيث شهد المؤتمر الأخير 9 أسئلة باللغة الكتالونية واثنين فقط بالإنجليزية وتسبب ذلك في أزمة.

وأوضح الصحفي خوانما كاستانيو، أن المترجم في مؤتمر برشلونة الأخير كان يعرف اللغة الكتالونية والإنجليزية والفرنسية فقط، زاعمًا: "هناك شبهة سياسية بشأن رغبة الكتالونيين في الانعزال دائمًا عن إسبانيا. يحق للصحفي الإسباني أن يمارس عمله مع الفرق الإسبانية باللغة التي يتم التحدث بها في إسبانيا، لا أفهم ذلك.. لماذا نتحمل هذا؟!".

وأضاف خوانما كاستانيو: "لا أفهم لماذا يريدون عزل كتالونيا في مؤتمر صحفي.. يا له من هراء!".

في نفس السياق، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأمر مستبعد أن يكون هدفه تأييد انفصال كتالونيا عن إسبانيا، لأن المترجم الحالي لبرشلونة يجيد اللغتين الفرنسية والكتالونية والإدارة لا تريد الإنفاق كثيرًا على هذا الأمر بالتعاقد مع مترجم آخر مكلف يجيد لغات أكثر من ذلك.