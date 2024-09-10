3 عوامل تتحكم في صفقات البارسا

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب أجبرت إدارة برشلونة على عدم التفريط في ثلاثي الفريق، إريك جارسيا وإينيجو مارتينيز وأنس وفاتي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن قانون اللعب المالي النظيف ولعنة الإصابات التي ضربت الفريق في الصيف، كانا سببًا في تقييد إدارة برشلونة والمدرب هانز فليك في ملف اللاعبين الراحلين.

أن إريك جارسيا كان مطلوبًا بشدة في جيرونا على سبيل الإعارة، لكن لم يكن هناك سبيل لقبول العرض، في ظل إصابة الثنائي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، بخلاف تعدد استخدامات اللاعب الإسباني، الذي يمكن توظيفه في الدفاع وخط وسط.

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وأشارت إلى أن أحد الأندية العربية قدم عرضًا مهمًا بخمسة ملايين يورو للتعاقد مع إينيجو مارتينيز، لكن المدرب الألماني وديكو رفضاه، خصوصًا أن رحيل اللاعب لم يكن ليحل شيئًا من أزمة اللعب المالي النظيف، كما أنه يمكن الاعتماد عليه في أكثر من مركز.

وأكدت "ماركا"، أن أنسو فاتي أيضًا كان من الأسماء المرشحة للرحيل في السوق الصيفية، وتلقى عروضًا من بنفيكا وبورتو البرتغاليين وفريقين من البريميرليج، لكن كل شيء تغير مع إصابته التي جعلت رحيله صعبًا.

وأوضحت أن هانز فليك أيضًا لم يرغب في السماح لفاتي بالرحيل نظرًا لعدم قيام النادي بأي تعزيزات في مركز الجناح الأيسر، بخلاف ثقة الألماني في أن "فاتي" قادر على تقديم أداء جيد.