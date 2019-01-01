هاندانوفيتش: الهزيمة من برشلونة ليست نهاية العالم

مؤلمة ولكن علينا المُضي قدمًا..

يؤمن سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلان، أن فريقه قد بذل قصارى جهده أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة، مُطالبًا زملائه بالمُضي قدمًا ومواصلة الموسم رغم الخروج من البطولة الأوروبية الأغلى.

الإنتر كان في حاجة إلى الفوز على البرسا بأي نتيجة من أجل التأهل، لكن الفريق الثاني لبرشلونة قدّم مباراة عظيمة في السان سيرو وتمكن من الانتصار بهدفين لهدف، في الوقت الذي انتصر فيه بوروسيا دورتموند على سلافيا براج ليُرافق كتيبة إرنستو فالفيردي إلى الدور ثمن النهائي.

هاندانوفيتش تحدث بعد المباراة وقال "لقد فشلنا في التسجيل في الشوط الثاني رغم أن الفرص كانت سانحة لنا، كُنّا ندرك أن برشلونة لا يزال خطيرًا للغاية، ووعينا أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة لنا مع مرور الوقت.".

كما أضاف "لقد بذلنا قصارى جهدنا ولكن الآن يتعين علينا أن نمضي قدمًا، إنها هزيمة مؤلمة بكل التأكيد ولكنها ليست نهاية موسمنا، لا يزال أمامنا مباراتين في الدوري الإيطالي قبل العطلة الشتوية ومن ثم نتحصل على راحة.".

كتيبة أنطونيو كونتي قدمت مستويات متفاوتة في دور المجموعات هذا الموسم، فتقدمت على برشلونة وبوروسيا دورتموند على أرضهما، ولكن لم تستطع الحفاظ على هذا التقدم ومُنيّت بهزيمتين جعلا موقف بطل أوروبا 2010 صعبًا.

أنشيلوتي لن يستقيل من تدريب نابولي ولكن!

إلا أن الأقدار عادت ومنحت الإنتر فرصة الوصول بعد هدية من برشلونة في الجولة الماضية، إذ انتصر العملاق الكتلاني بثلاثية على بوروسيا دورتموند، ليكفي الإنتر الفوز في الجولة الأخيرة ومن ثم اقتناص ورقة التأهل، وقد شارك برشلونة بفريقه الثاني اليوم، غير أن الإنتر قدّم واحدة من أسوا مبارياته منذ وصول كونتي إلى السان سيرو.

هاندانوفيتش اختتم حديثه بقوله "أظهر الأداء الذي قدمناه في المباريات طوال المجموعة أننا كُنّا نستحق الوصول، ولكن للأسف كانت لدينا حالة من الصعود والهبوط داخل المباريات نفسها.".

يذكر أن باحتلال الإنتر للمرتبة الثالثة سيكون لزامًا عليه المشاركة في الدوري الأوروبي بداية من دور الـ16، ليعود النيراتزوري للمشاركة في مباريات يوم الخميس التي دومًا ما تصيب الأندية بالإجهاد والملل.