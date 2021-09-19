هالك ينتظر مولودًا من ابنة أخ زوجته السابقة!

البرازيلي ينتظر لحظات سعيدة في حياته الشخصية، بينما زوجته السابقة لا تتوقف عن الشكوى!

كشف البرازيلي هالك لاعب أتلتيكو مينيرو الحالي وبورتو البرتغالي السابق عن انتظاره لمولوده الأول من زوجته الجديدة كاميلا أنجيلو.

جاء هذا في رسالة كتبها اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، قبل ساعات.

وأكد هالك في رسالته على سعادته الغامرة بالأنباء التي تخص مولوده المنتظر والذي سيأتي من رحم ابنة أخ زوجته السابقة.

العلاقة بين هالك وكاميلا تسببت في الكثير من الجدل في البرازيل، بسبب طبيعة علاقة الفتاة بعمتها، طليقة اللاعب البرازيلي.

ويملك هالك طفلين آخرين من عمة كاميلا والتي تدعى إيران أنجيلو دي سوزا، حيث أكدت أنها تعاملت معها على أنها نجلتها.

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وقال دي سوزا: "كانت مثل ابنتي، لقد أعطيتها كل شيء عندما جاءت لهذا العالم، وضحيت بأحلامي من أجل أن أجعل أحلامها حقيقة".

وأضافت: "أنا لا أتحدث فقط عن الأشياء المادية، لأن ذلك من السهل إيجاده عندما تملك المال الكافي، لكنني أتحدث عن الحب والعطف والاهتمام والاحترام وكل شيء".

جدير بالذكر أن هالك كان قد هاجم زوجته السابقة في أكثر من مناسبة، وقال في تصريحات سابقة: "بعد أن بدأت مواعدتها بشهر علمت بحملها وتزوجتها، لم نتزوج عن حب، لكن كرجل أردت أن أتحمل المسؤولية"، وهو ما تسبب له بمشاكل عديدة لاحقًا في الصين حيث كان يلعب.