"هالاند .. كيف حال والدك؟" جمهور مانشستر يونايتد يستعيدون حادث روي كين

جماهير مانشستر يونايتد تهتف لوالد هالاند خلال لقاء الديربي!

شهدت مباراة الديربي بين مانشستر سيتي واليونايتد، هتافات جماهير الشياطين الحمر لوالد إرلينج هالاند، وروي كين النجم السابق في ملعب أولد ترافورد خلال مواجهة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم فريق مانشستر يونايتد نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، وكافح هالاند الذي سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد اليونايتد والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 6-3 على استاد الاتحاد خلال مباراة اليوم ولكن لم ينجح في مواصلة التألق.

وقرر جمهور اليونايتد إحياء تاريخ والد هالاند في هذه المباراة، ففي عام 2001 تعرض هالاند الأب إلى تدخل عنيف من قائد يونايتد كين، وتم إنهاء مسيرته كلاعب.

وأعترف كين في كتابه أن تدخله هذا منحه بطاقة حمراء كان مع سبق الإصرار ويتعلق بصراخ هالاند عليه عندما قام بقطع رباطه الصليبي في مباراة ضد ليدز.

وهتف مشجعو يونايتد "هالاند كيف حال والدك ؟!" في الشوط الأول قبل أن يرددوا "كيانو! كيانو!" و "Na na na na Keano!".

وتلقى كين غرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني وإيقاف ثلاث مباريات بسبب تدخله العنيف.

وقال كين عن الحادث في عام 2021: "لن أعتذر عن ذلك أبدًا، لم أتعمد أبدًا إصابة لاعب في حياتي هل ألعب لإيذاء اللاعبين".

وتابع: "عندما تذهب للحصول على كرة في وسط الحديقة هناك فرصة جيدة أن يتأذى شخص ما".

وبالعودة إلى أكتوبر الماضي حاول المذيع لم شمل الخصمين وكان كين يقدم خدمات تحريرية لشبكة Sky Sports بينما تم تصوير هالاند إلى جانب مدافع يونايتد السابق ياب ستام على بعد حوالي 15 ياردة أسفل خط التماس.

ولكن لم تنجح الجهود في النهاية ولم يحدث لم الشمل على الإطلاق.