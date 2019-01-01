هالاند يوقع على قميص مانشستر يونايتد

هل حُسم انتقال هالاند إلى مانشستر يونايتد؟

التقطت صورة للمهاجم الصاعد وحديث العالم في الفترة الحالية إيرلينج هالاند وهو يوقع على قميص مانشستر يونايتد مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت التقارير الصحفية قد كشفت اقتراب حسم انتقال هالاند إلى الشياطين الحمر مقابل حوالي 76 مليون جنيه استرليني بعد منافسة مع عدد من الأندية الأخرى.

وفي أعقاب ذلك، أكد هالاند الأمور ضمنيًا بتوقيعه لأحد المشجعين على قميص مانشستر يونايتد، مما يؤكد اقتراب حسم الأمور كما قالت المصادر المقربة من الناديين.

وذكرت "ديلي ميل" أن هالاند اتصل بمواطنه سولشاير وأخبره أنه يفضل الانضمام لصفوف ناديه رغم مفاوضاته مع الأندية الألمانية.

وأضاف التقرير أن سولشاير قد يسافر للنمسا للاجتماع مع النرويجي والتحدث معه عن إمكانية الانضمام لصفوف يونايتد، في ظل حاجة الأخير لرأس حربة إضافي.

وسبق للثنائي النرويجي العمل معاً في صفوف مولده قبل أن ينتقل هالاند إلى سالزبورج في يناير 2019، وسولشاير لتدريب يونايتد قبلها بفترة وجيزة.

وأكد سالزبورج في تصريحات على لسان مديره الرياضي في الأيام الماضية أنه لم يقف في طريق المهاجم الشاب إذا أراد الرحيل في ميركاتو يناير.

هالاند يلاحق بنزيما بأرقام خرافية في الأبطال

يذكر أن لايبزيج وبايرن ميونخ قد اهتما بخدمات المهاجم الشاب في الفترة الأخيرة، كما رشحته بعض التقارير للانتقال إلى صفوف أحد الفرق الألمانية.