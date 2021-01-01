هالاند يكشف عن سر صراخه في وجه ياسين بونو

اتهم الحارس المغربي بالغش

كشف النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، عن السبب الذي دفعه للصراخ في وجه ياسين بونو حارس إشبيلية.

هالاند نجح في التسجيل مرتين أمام الفريق الأندلسي، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل 2/2، أمس الأربعاء، ليقود فريقه إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

الهدف الثاني شهد حالة من الجدل، حيث تصدى بونو لركلة جزاء من هالاند، ولكن الحكم قرر إعادتها، ليسجلها النرويجي هذه المرة ويذهب للصراخ في وجه الحارس المغربي.

وقال المهاجم الشاب للصحفيين عن هذه الواقعة:"لقد كان بعيدًا جدًا عن الخط في التسديدة الأولى، إذا وقف في مكانه لكنت سجلت، وهذا ما حدث في الإعادة".

وأضاف:"لقد قام بالغش وعندما حصلت على الركلة مرة أخرى لم يغش".

وتابع:"عندما كان يصرخ في وجهي بعد صد الركلة الأولى، كنت أفكر أنه سيكون من الأفضل تسجيل هدف آخر وهذا ما حدث".

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واستكمل:"قال لي بعض الكلمات خلال صرخته لم أفهمها ولا أريد قولها الآن، ولكني قلتها له بعد التسجيل في مرماه".

يذكر أن صاحب الـ20 سنة، نجح في تسجيل 31 هدفًا في 29 مباراة لعبها مع دورتموند هذا الموسم.