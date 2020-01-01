هالاند يكشف سبب اختياره لبوروسيا دورتموند

إيرلينج هالاند مهاجم لايبزيج السابق يوضح أسباب اختياره لفريق بوروسيا دورتموند.

أوضح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم لايبزيج النمساوي السابق وبوروسيا دورتموند الحالي أسباب اختياره للنادي الألماني في سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن بوروسيا دورتموند كان أكثر الفرق التي أرادت ضمه رغبة في الحصول على خدماته.

وقال هالاند: "دورتموند جاءوا بشكل مباشر وتحدثوا بصراحة وقال أنهم بحاجة لوجودي في الخط الأمامي وأنهم يحبون طريقة اللعب الخاصة بي".

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وأضاف: "أحببت كيفية حديثهم معي وحقيقة كونهم يريدوني أنا بشكل خاص وشعرت أننا نناسب بعضنا البعض لذلك وافقت على الفور".

وأكمل عن فترة الإعداد في وسط الموسم: "هي جيدة من أجل التعرف على الفريق بشكل أفضل والتدرب معهم، لنرى إذا ما كنت على المستوى المناسب للتواجد معهم".

وأنهى تصريحاته: "بكل تأكيد أريد اللعب ولدي الكثير لأعطيه للفريق، في الوقت الحالي وضعت لنفسي عدة أهداف لتحقيقها مع بوروسيا دورتموند وسأحاول العمل عليها".

جدير بالذكر أن هالاند كان ضمن أهداف مانشستر يونايتد وعدة أندية أوروبية كبيرة أخرى في سوق الانتقالات قبل أن يحسم موقفه وينضم للفريق الألماني.