هالاند يغري عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي بالاستخدام المبكر للخواص!

جولة جديدة!

غالبا ما يفضل عشاق لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، استخدام الخواص في الأمتار الأخيرة من المنافسة، حيث يمكنك قلب الموازين في الجولات الأخيرة عن طريق "تريبل كابتن" أو "بينش بوست" أو "فري هيت"، من أجل حسم المنافسة لصالحك.

ولكن في الجولة الثانية من فانتازي الدوري الإنجليزي، برعاية أمازون السعودية، يغري هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، الجميع بتفعيل خاصية التريبل كابتن، حيث تنتظر فريقه مواجهة سهلة، إذ يستضيف إبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، على ملعب الاتحاد.

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وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

لماذا تريبل كابتن مبكر؟

يستند المؤيدون لقرار تفعيل خاصية التريبل كابتن في الجولة الثانية على هالاند، إلى أكثر من سبب، وأهم تلك الأسباب هو سهولة المواجهة أمام إبسويتش تاون، وكذلك جاهزية النجم النرويجي وظهوره بحالة فنية مميزة في الجولة الأولى ضد تشيلسي.

كما أن الاستخدام المبكر للخواص يمكن أن يكون حاسماً في هذا الموسم، إذ تنتهي مسابقة الدوري الإنجليزي على موقع جول في نهاية شهر ديسمبر، ومن ثم ستقوم أمازون السعودية بتقديم الجوائز مع نهاية النصف الأول من الموسم.

وكذلك يمتلك هالاند إحصائية مميزة للغاية ضد الفرق الصاعدة حديثا بالدوري الإنجليزي، حيث يعد أكثر اللاعبين تسديداً على مرماهم من داخل منطقة الجزاء بمعدل 6.33 كل مباراة، بفارق كبير عن أقرب اللاعبين خلفه وهو ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الذي يمتلك معدل تسديدات 3.45.

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خيارات أخرى

سواء قررت تفعيل الخواص مبكرًا أم لا، فإن الجولة الثانية ستشهد مجموعة من المباريات الجيدة، التي يمكن من خلالها إيجاد بعض الخيارات الأخرى بخلاف هالاند للاعتماد عليها.

ويظل النجم المصري محمد صلاح، أفضل الخيارات الأخرى لاختياره كقائد للتشكيلة، إذ يواجه فريقه ليفربول، برينتفورد على ملعب آنفيلد.

كما يبرز كذلك ألكساندر إيزاك من نيوكاسل الذي سيحل ضيفاً على بورنموث، وإذا كنت من عشاق المغامرات والمخاطرة، فهناك خيارات مناسبة لك مثل رودريجو مونيز مهاجم فولهام، الذي سيواجه ليستر سيتي، إلى جانب كاي هافيرتس نجم آرسنال أمام أستون فيلا، وكذلك دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام أمام إيفرتون، الذي يعاني من نقص كبير في صفوفه.

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