هالاند يطلب راتب خيالي وباريس يستجيب!

باريس يضمن ضم هالاند الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عن مطلب إرلينج هالاند الخيالي من أجل راتبه للانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

باريس سان جيرمان انضم إلى طابور طويل من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي النرويجي.

هالاند قد رفض عدة عروض الصيف الماضي منها عرض بقيمة 120 مليون يورو.

ما هو مطلب هالاند للانتقال إلى باريس؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فأن مينو رايولا، وكيل اللاعب طلب 50 مليون يورو سنويًا راتب للاعب.

ويأتي سبب مطالب رايولا المرتفعة في الراتب هو أن قيمة الصفقة ستكون أقل من القيمة الحقيقية لها، حيث أن الشرط الجزائي للاعب يتيح له الرحيل عن دورتموند الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو فقط.

رايولا تجمعه علاقة جيدة مع إدارة الفريق الباريسي، إذ ساهم في انضمام جانلويجي دوناروما، حارس ميلان السابق إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده الصيف الحالي مع الروسونيري.

لماذا باريس يريد هالاند؟

النرويجي واحد من أكثر المواهب الشابة المبهرة، إذ سجل 68 هدفًا في 67 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات منذ انضمامه في شتاء يناير 2019.

بالإضافة أن هذا ليس السبب الوحيد الذي يدفع باريس للانقضاض على اللاعب، فعقد نجم الفريق، كيليان مبابي سينتهي الصيف المقبل ويسعى الفريق الفرنسي لتعويض رحيل نجمه بصفقة أخرى مثالية.

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