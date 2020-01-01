هالاند يختار نجمي ميلان ويوفنتوس كقدوته في الصغر

هل يتخطى النرويجي الشاب النجمين مستقبلاً؟

اختار إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، في حديث مع جمهور فريقه عبر وسائل التواصل الاجتماعية اللاعب الذي اعتبره قدوته في شبابه.

هالاند من أبرز المواهب التي تألقت وبزغت خلال الموسم الحالي، سواء مع فريقه الحالي، أو قبلها مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

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وقال اللاعب مع الجمهور: "عندما كنت طفلاً امتلكت أكثر من قدوة، ولكن إذا اخترت لاعبين فسيكونا كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش".

وأضاف: "لا يمكنني تسمية واحد منهما فقط، أختار الاثنين معاً، لماذا أنا ناجح الآن؟ لأنني دائماً جائع للمزيد وأبحث عن الكرة والمرمى".

وختم: "ما أعيشه الآن هو أفضل إحساس في حياتي، صراحة لا أعرف كيف أصف ما أمر به باللعب في دورتموند أمام تلك الجماهير، ولكن أشعر بالفخر بسببه كثيراً".

ويدور الحديث عن وجود اهتمام من كبار القوم بضم النجم النرويجي، وعلى رأس هؤلاء ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس.

وانضم هالاند يناير الماضي فقط إلى صفوف دورتموند، وسجل معه حتى الآن تسعة أهداف في ثمان مباريات فقط.