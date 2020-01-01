هالاند يتفوق على رونالدو ويواصل أرقامه الإعجازية

مهاجم بوروسيا دورتموند يسجل هدفًا في فيردر بريمن؟ شاحنة أرقام في الطريق إليك

واصل المهاجم الشاب إيرلينج هالاند أرقامه الخارقة والتي بدأت منذ بداية الموسم الحالي، ثم توحشت بقميص بوروسيا دورتموند بداية من أواخر يناير.

وسجل هالاند هدف فريقه الثاني في شباك فيردر بريمن في المباراة التي انتصر فيها أسود الفيستيفاليان على مضيفهم بهدفين مقابل لا شيء.

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وبهذا الهدف الذي سجله هالاند، يكون قد تخطى كرستيانو رونالدو على سلم هدافي العام الجديد، حيث سجل 11 هدفًا مقابل 10 فقط لصاروخ ماديرا.

وبات هالاند أيضًا أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 9 أهداف في أول 6 مباريات له في البطولة التي انتقل لها حديثًا ولم يستغرق وقتًا للتأقلم على أجوائها.

ليس ذلك فقط، بل أن عداد أهداف المهاجم صاحب الـ 19 عامًا قد وصل إلى 40 هدفًا في 30 مباراة فقط شارك فيها هذا الموسم بقميصي ريد بول سالزبورج ودورتموند.

وكان هالاند قد تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بالهدفين اللذين سجلهما في شباك باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع الماضي.

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يذكر أن بوروسيا دورتموند قد خطف الموهبة الشابة في يناير الماضي حين تدخل في اللحظات الأخيرة قبل انتقاله شبه المحسوم إلى مانشستر يونايتد