“هالاند ومبابي لن يشعرا بالراحة في برشلونة"!

نصيحة موجهة إلى هالاند ومبابي بعدم اللعب في صفوف برشلونة.

شدد ألبرت فيرير لاعب برشلونة الإسباني السابق على صعوبة أن يتأقلم النرويجي إرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي مع اللعب في صفوف "البلوجرانا".

مسيرة مبابي وهالاند المهنية تدعو إلى أنهما سيصبحان المنافسين القادمين على عرش كرة القدم الأوروبية، مع اقتراب انتهاء حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

فيرير، الذي يملك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، حلل ما يمكن أن يقوم به برشلونة في سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

ماذا قال فيرير عن أداء برشلونة الحالي؟

وقال فيرير في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أعتقد أن برشلونة يمكن أن ينافس على الألقاب في الوقت الحالي، لكن أعتقد أنهم بحاجة إلى مهاجم لإحداث الفارق".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الأندية الكبيرة، فإن معظمها يمتلك مهاجمًا كبيرًا يسجل 20 هدفًا في كل موسم، وهذا ما يفتقده برشلونة".

وتابع: "سنرى كيف ستجري الأمور مع ممفيس ديباي، لكنه ليس مهاجمًا صريحًا، دعونا لا ننسى أن برشلونة فقد جهود ميسي ولويس سواريز في غضون عامين".

وأكمل: "برشلونة فقد متوسط 50 هدفًا في الموسم، ولتحقيق الفوز يحتاجون الآن إلى مهاجم كبير".

ما هو رأي فيرير في تعاقد برشلونة مع هالاند ومبابي؟

وتطرق فيرير في حديثه إلى إمكانية أن يلعب هالاند ومبابي سويًا في برشلونة.

وقال المدافع الإسباني السابق: "على برشلونة أن يفكر في الطريقة التي يلعبان بها، برشلونة يحصل على الاستحواذ بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا يعني أن المنافس ينتظر في الدفاع ولا يترك أي مساحة".

وأضاف: "لا أقول إن مبابي وهالاند لن يكونا مناسبين، لكن ربما لن يتمكنا من اللعب معًا وهما يشعران بالراحة".

واختتم فيرير تصريحاته قائلًا: "برشلونة بحاجة إلى مهاجم، لكن عليهم الانتباه لنوعية المهاجم الذي يحتاجه الفريق، مع مراعاة ظروف وفلسفة النادي".

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