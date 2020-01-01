هازارد ينتقد هالاند بسبب أهدافه

الشاب النرويجي لا يتوقف عن التسجيل

تحدث ثورجان هازارد لاعب بروسيا دورتموند الألماني عن زميله الجديد في الفريق النرويجي إرلينج هالاند، وطالبه بالتوقف عن إحراز الأهداف.

هالاند كان قد انضم إلى بروسيا دورتموند في شهر يناير الماضي قادماً من سالزبورج النمساوي، وتألق بشدة وسجل 9 أهداف في أول 7 مباريات له في الدوري الألماني.

وقال هازارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية: "أريد منه أن يمرر أكثر ويتوقف عن تسجيل الأهداف، أشكره على صناعة هدف لي أمس".

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هالاند كان قد صنع هدفاً في فوز فريقه على بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من عمر الدوري الألماني.

وأضاف ساخراً: "أريد منه مزيد من الإبداع عليه أن يركز في الملعب على صناعة الأهداف لنا، لقد سجل أهداف أكثر من اللازم".

وأردف: "في بعض الأحيان يكون عليك حتى وإن كنت هداف الفريق أن تصنع ليعبر الفريق المباريات الصعبة".

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ويأمل هازارد الذي سجل 5 أهداف هذا الموسم وقدم 10 تمريرات حاسمة، في الفوز هذا العام بلقب الدوري رفقة الأصفر والأسود الذين أصبحوا في المركز الثاني.

الفوز جعل دورتموند إلى المركز الثاني في الدوري الالماني بفارق نقطة واحدة عن متصدر الدوري بايرن ميونيخ.