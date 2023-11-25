"لا يسجل ضد ليفربول" .. هالاند يعاقب أليسون ويحطم الأرقام القياسية!

النرويجي تعافى من الإصابة وشارك أساسياً ضد الريدز

شارك النجم النرويجي إرلينج هالاند في قمة الكرة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول مساء السبت المنتهية بالتعادل الإيجابي 1-1 عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده بتصفيات اليورو أثناء التوقف الدولي، وكان وراء هدف فريقه الوحيد.

وعاد هداف الموسم الماضي لمواجهة الريدز من جديد عقب غيابه عن الانتصار الكبير لناديه ضدهم في إياب الموسم الماضي بداعي الإصابة، ورد بقوة على ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعية بأنه لا يعرف طريق الشباك ضد خصم هذا الأسبوع، إذ قبل لقاء اليوم سجل هدفين في خمس مواجهات سابقة بقميص سالزبورج وسيتي.

وعنونت الدقيقة 27 تسجيل هالاند لهدف المباراة الأول بعد خطأ فادح ثالث من أليسون الذي فشل في إبعاد الكرة ليتلقاها ناثانيل أكي ويمر ببراعة ويمرر لزميله الذي سجلها بيسراه في شباك خصمه البرازيلي، بعد أن فشل قبلها بدقائق باستغلال خطأ آخر من الحارس، وسبقه فيل فودين في عدم عقابه.

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وبلغ مهاجم سيتي الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر، فقط في 48 مباراة، كاسراً رقم نجم مانشستر يونايتد السابق أندي كول.

وأصبح مهاجم مانشستر أسرع من يبلغ 50 هدفاً بالبريمييرليج والبنودسليجا، وأسرع من يبلغ 30 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

وحطم لاعب دورتموند السابق رقماً آخر في اللقاء، وهو تسجيله ضد الفريق رقم 20 في البريميرليج من أصل 21 فريقاً لعب ضدها، والاستثناء الوحيد هو برينتفورد.

وتواصل هدوء هالاند في مطلع الشوط الثاني، إذ أثر اعتماد فريقه على تحركات ألفاريز وسرعة دوكو وفودين في عزلته بردهات عدة بالمباراة ككل، وبدا كالشبح، مكتفياً فقط بالهدف ليكون مساهمته الوحيدة باللقاء.

وبهذا الهدف الذي لم يكن كافياً لفوز ناديه، بلغ هالاند الرقم 14 بالدوري و18 بكل المسابقات حتى الآن مع مانشستر سيتي، متصدراً جدول هدافي البريميرليج.