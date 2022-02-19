"هالاند لن ينتقل لمانشستر يونايتد بسبب روي كين"

يعتقد بول إنس أسطورة مانشستر يونايتد، أن روي كين النجم السابق للفريق الإنجليزي، سيكون السبب لعدم انضمام إرلينج هالاند للنادي.

هالاند يعتبر من أهم اللاعبين في العالم، ويطمح معظم الكبار في ضمه، وعلى رأسهم يونايتد وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويؤمن إنس أن الخلاف السابق الذي جمع روي كين مع ألف إينج والد اللاعب في مواجهة ليدز يونايتد والشياطين الحمر، سيحرم النادي الإنجليزي من ضمه.

وجاء ذلك في تصريحاته لـ"Genting Casion" التي قال خلالها:"يونايتد بحاجة إلى مهاجم، التعاقد مع هالاند سيكون صعبًا بسبب الموقف الذي جمع والده بروي كين في أولد ترافورد".

ويعود هذا الخلاف بسبب التدخل العنيف لوالد هالاند الذي كان يلعب لليدز على قدم كين، حيث تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وبعدها إنتقل النرويجي إلى مانشستر سيتي، ليقوم كين بالانتقام لنفسه بتدخل عنيف آخر، وهو ما ترك حالة عداء شديدة بين الثنائي.

وواصل إنس حديثه عن هذا الأمر:"لا أتوقع انتقاله إلى مانشستر بعد خلاف كين مع والده، وبالتأكيد سيزول الأمل تمامًا لو غاب الفريق عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم".

يذكر أن هالاند البالغ من العمر 21 سنة، سجل 23 هدفًا وصنع 6 في 20 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.

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