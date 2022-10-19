"هالاند لن يسجل 60 هدفًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي"

أسطورة آرسنال ليس مقتنعًا بأن هالاند يمكنه النجاح في الدرجات الأدنى من كرة القدم الإنجليزية.

يرى بول ميرسون أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي أن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لن يتمكن من النجاح في الدرجات الأدنى لكرة القدم الإنجليزية. هالاند انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، ويقدم أداءً خارقًا في الدوري الإنجليزي بعدما سجل 15 هدفًا في عشر مباريات. النرويجي الشاب أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل "هاتريك" ثلاث مرات، بعدما قام بذلك في ثماني مباريات فقط.

ماذا قال ميرسون؟

في العمود الذي يكتبه في موقع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، ادعى بيرسون أن هالاند بحاجة إلى الخدمة بشكل مستمر من زملائه للنجاح.

وكتب: "إنه بحاجة إلى الخدمة، الجميع يتحدث عن مدى روعته وكيف أن تحركاته مذهلة ومدى قوته".

وأضاف: "ولكن إذا لم يكن يحصل على الكرة على مسافة ستة أمتار، فلا يهم مدى جودة حركته، فهو لا يحصل على الكرة".

واختتم ميرسون: "لم يكن ليحرز 60 هدفًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، لقد كنت مدربًا هناك وأعلم ذلك جيدًا".

ماذا قدم هالاند مع مانشستر سيتي؟

هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، حيث لا يعد فقط أسرع لاعب يسجل "هاتريك" ثلاث مرات.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن هالاند هو أول لاعب يشكل "هاتريك" ثلاث مرات متتالية على ملعب فريقه، أمام كريستال بالاس، ونوتنجهام فورست، ومانشستر يونايتد.

كما تمكن هالاند من تقديم ثلاث تمريرات حاسمة، مما يظهر أنه أكثر من مجرد ماكينة تهديف أمام المرمى.