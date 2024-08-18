هالاند يرد على أغنية كوكوريلا...

يعتقد إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن مارك كوكوريلا مدافع تشيلسي، شخص مضحك، خاصة بعدما طلب قميصه في الموسم الماضي، والآن يسخر منه، كما أشار المهاجم النرويجي إلى أنه يشعر بأنه لم يصل إلى الحالة المثالية حتى الآن بالرغم من الفوز على البلوز.

ونجح هالاند، في قيادة فريقه للفوز على تشيلسي، بهدفين دون رد مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقبت المباراة: "بداية مثالية وثلاث نقاط هامة، المباريات الأولى دائمًا ما تكون صعبة على الجميع، بالنسبة لي خضت فترة إعداد طويلة ولكني لا أشعر أنني في حالة مثالية".

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وأضاف: "هدفي اليوم كان جيدًا، كنت أعرف بالضبط ما يجب عليّ القيام به، أتذكر في الموسم الماضي سانشيز تصدى لتسديدة رائعة مني".

وتطرق المهاجم النرويجي، للحديث عن كوكوريلا، وقال: " هو رجل مضحك، في الموسم الماضي طلب الحصول على قميصي، وفي الصيف يغني أغنية ليسخر مني".

وكان المدافع الإسباني، قد غنى أغنية عقب تتويج منتخب بلاده ببطولة يورو 2024، توعد فيها هالاند بأنه سيتمكن من إيقافه في المباريات القادمة.