هالاند يتصل بسولشاير رغم إغراء البوندسليجا

اللاعب لم يحسم بعد ناديه القادم

أفادت تقارير بوجود اتصالات من قبل إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، مع مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير من أجل الانضمام لفريقه في يناير القادم.

هالاند تواجد في ألمانيا بالأيام الماضية، واجتمع مع مسؤولي بوروسيا دورتموند ولايبزج، الناديان الذان يحاولان ضم اللاعب في انتقالات الشتاء.

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وذكرت "ديلي ميل" أن هالاند اتصل بمواطنه سولشاير وأخبره أنه يفضل الانضمام لصفوف ناديه رغم مفاوضاته مع الأندية الألمانية.

وأضاف التقرير أن سولشاير قد يسافر للنمسا للاجتماع مع النرويجي والتحدث معه عن إمكانية الانضمام لصفوف يونايتد، في ظل حاجة الأخير لرأس حربة إضافي.

وسبق للثنائي النرويجي العمل معاً في صفوف مولده قبل أن ينتقل هالاند إلى سالزبورج في يناير 2019، وسولشاير لتدريب يونايتد قبلها بفترة وجيزة.

وأكد سالزبورج في تصريحات على لسان مديره الرياضي في الأيام الماضية أنه لم يقف في طريق المهاجم الشاب إذا أراد الرحيل في ميركاتو يناير.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الأحد أمام إيفرتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.