هالاند: رونالدو ملهمي وسخرية نيمار ساعدتني

أشكر نيمار..

كشف إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، أن كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى وملهمه الأول في عالم كرة القدم، بينما تقدم بالشكر لنيمار على تقليد احتفاله.

هالاند برز كأحد أبرز المهاجمين الشباب في العالم مؤخرًا، حيث سجل 28 هدفًا مع سالزبورج و12 آخرين مع دورتموند خلال 11 مباراة في مختلف المسابقات قبل إيقاف النشاط بسبب كورونا.

نتيجة للأداء المذهل للدولي النرويجي ارتبط اسمه بالانضمام إلى كبار قارة أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد، وسط أنباء عن وجود شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو في الصيف المقبل قد يقربه من سانتياجو برنابيو.

المزيد من الفرق

صاحب الـ20 عامًا قال في تصريحات للصحافة "يمكنك أن ترى في وجه رونالدو أنه يقول هذا هو يومي، أنا رجل اليوم وسأسجل الأهداف، وهذا بالفعل ما يفعله.".

كما أضاف "هذا ما يعجبني كثيرًا، كم هو متفاني وجائع لتحقيق الإنجازات والنجاحات وأن يكون الرجل الأول في الوقت الحالي.".

وخلال مواجهة الإياب بين باريس سان جيرمان ودورتموند بدوري أبطال أوروبا، احتفل نيمار وزملائه بالانتصار على طريقة احتفال هالاند بهدفيه في مباراة الذهاب، ولكن يبدو أن هذا لم يسبب أي نوع من الضيق للاعب.

هالاند عن هذا الأمر قال "أعتقد أنهم ساعدوني كثيرًا للتحصل على التأمل في العالم ولإظهار كيف أن التأمل مهمًا، أنا ممتن لهم لأنهم ساعدوني في ذلك.".

يذكر أن الدوري الفرنسي قد تم إلغائه بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي تأجلت فيه عودة الدوري الألماني لأجل غير مسمى حتى تتخذ الحكومة الألمانية قرارها النهائي.

