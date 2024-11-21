هالاند، دي بروينه وبيب جوارديولا.. نجوم مانشستر سيتي يدخلون عالم الرسوم المتحركة!

خط إنتاج من نوع مختلف داخل مانشستر سيتي!

يخطط مانشستر سيتي لإنتاج برامج تلفزيونية للأطفال، تتمحور حول النادي ونجومه، في إطار سعيهم لجذب المشجعين الأصغر سنًا كي ينضموا بشكل مستمر إلى الانتماء للنادي السماوي.

يهدف مانشستر سيتي إلى إنتاج برامج تلفزيونية خاصة بهم للأطفال، مثل العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى، المهتمة بإنتاج أفلام وثائقية خاصة بها، لكنه يفكر الآن في التوسع بشكل أكبر إلى إنتاجات لها ملمح خيالي.

السيتي سيتعاون مع "سوني" عملاقة هذا العالم من أجل جعل هذه الأفكار حقيقة، صحيفة "ديلي ميل" تشير إلى أن هناك عملين بالفعل تم وضع أحجارهما الأولى، لكن لا تزال تفاصيلهما غير واضحة.

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لكن التقرير يشير إلى أن هناك احتمالًا بأن يتم الاعتماد على رسوم متحركة في هذه الأعمال لنجوم الفريق، إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه والمدرب بيب جوارديولا.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي: "لدينا الكثير من الأفكار التي نعمل على تطويرها. إنها ليست أفكارًا في الهواء فحسب، بل نحن نعمل على العديد من البرامج التلفزيونية الخيالية. نحن نعمل على برامج للأطفال ولدينا قائمة بالمشاريع التي سنعمل عليها". متحمسون لهذا الأمر"

وأضاف: "عندما نقوم بهذه الأفلام الوثائقية، فإننا لا نتنافس مع أي شخص، نحن الوحيدون الذين لديهم هذه اللقطات المذهلة التي يلتقطها فريق City Studios (الخاص بتلك الصناعة في النادي)".

وأردف واثقًا: "إذا قدمنا برامج تلفزيونية أو برامج خيالية، فإننا نتنافس مع نتفليكس أو أمازون، نحن واثقون من أن لدينا الإبداع، ولدينا الرؤى في كرة القدم لخلق بعض القصص الخيالية، آمل أن ترى بعضًا منها على شاشاتكم في السنوات القليلة المقبلة وأستطيع أن أقول إن خطط المشاريع والأفكار مثيرة للغاية".