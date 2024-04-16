خطوتان فقط للاستيلاء على عرش يايا توريه

كشف كول بالمر، لاعب تشيلسي، تفاصيل المشادة التي حدثت مع زملائه خلال مباراة إيفرتون، التي حسمها البلوز بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم بالمر أداءً مذهلاً ضد إيفرتون، حيث سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز البلوز (6-0) على ملعب ستامفورد بريدج، حيث جاء هدفه الرابع من ركلة جزاء نفذها بعد مشاجرة مع زملائه.

وبدأت الأزمة عندما حمل نوني مادويكي الذي تسبب بالركلة، الكرة وتوجه للتسديد، لكن هداف الفريق كول بالمر أوقفه وسحب الكرة منه، كونه المنفذ الرئيسي لركلات الجزاء في الفريق، بعدها جاء المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ليحاول أخذ الكرة من بالمر والتسديد، ليقوم الأخير بدفعه.

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وقال بالمر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "زملائي في تشيلسي أرادوا تنفيذ ركلة الجزاء وهو أمر مفهوم، كانت النتيجة 4-0. لكنني المسؤول عن هذه المهمة في الفريق والتزمت بالتعليمات".

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وأوضح بالمر أن ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب البلوز سارع إلى مناقشة الأمر مع لاعبيه بعد المباراة وأكد له أنه الخيار الأول للفريق لتنفيذ ركلات الترجيح، لأنه الأكثر تميزًا هذا الموسم ويتنافس مع إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي البريميرليج برصيد 20 هدفًا.

وأضاف: "أعتقد أن ما حدث كان مبالغًا فيه، الجميع في الفريق يحاول فقط أن يظهر أفضل ما لديه، لذلك حصل هذا الشجار، الجميع يريد تحمل المسؤولية ويريد الفوز والمساعدة، لكن لم يكن الأمر كبيرًا وكنا نضحك ونمزح".

يذكر أن بالمر سجل جميع ركلات الجزاء التسعة التي تصدى لها خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفصله ركلتان ناجحتان فقط لبلوغ معدل يايا توريه الذي سجل 11 ركلة جزاء ناجحة وهو المعدل الأفضل في تاريخ البريميرليج.