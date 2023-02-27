هالاند: تمنيت لو كان مبابي نرويجي وما يفعله جنون!

هالاند يتحدث عن كيليان مبابي.. صراع أسطوري جديد!

أبدى إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي إعجابه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا.

اللاعب النرويجي الشاب يرى أن الشعب الفرنسي محظوظ لأن مبابي يحمل الجنسية الفرنسية، وتمنى لو كان نرويجي مثله.

وقال هالاند في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية متحدثًا عن مبابي: "الفرنسيون محظوظون جدًا لأنه يلعب مع فرنسا أود أن يلعب لصالح النرويج، لكن الأمر ليس كذلك".

وأضاف: "إنه سريع جدًا وقوي جدًا وكان يفعل ذلك من سنوات عديدة، هو أكبر مني بسنتين؟ إنه جنون".

مع اقتراب نهاية حقبة التنافس الرياضي الأكبر في السنوات الأخيرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يستعد جمهور الكرة لصراع جديد سيكون بطليه هالاند ومبابي.