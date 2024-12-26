استعان بعادة قديمة .. سر تصدي بيكفورد لركلة جزاء هالاند!

السيتي عجز عن الفوز مجددًا

نجح جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في التصدي لركلة جزاء نفذها إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، ليُحافظ لفريقه على الخروج بنقطة التعادل مع ملعب الاتحاد بنتيجة 1-1.

بيكفورد مشهور بحرصه على الإحاطة بكافة تفاصيل ركلات الجزاء، حيث ظهر ذلك لأول مرة في كأس العالم 2018 حين قاد إنجلترا لتخطي كولومبيا بركلات الترجيح في دور الـ16، وقد تكرر الأمر مرارًا بعد ذلك وظهر اليوم في مواجهة الهداف النرويجي.

لقطات البث المباشر أظهرت استخدام الحارس الإنجليزي حيلتين للتغلب على منافسه النرويجي، الأولى هي استفزازه بملامح وجهه المختلفة، كما تظهر في مقطع الفيديو أدناه، والثانية هي زجاجة المياه الخاصة به والتي تحمل تفاصيل تسديد نجوم السيتي لركلات الجزاء.

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الزجاجة مكتوب عليها طريقة تسديد جل لاعبي السيتي لركلات الجزاء، سواء القدم الأقوى أو التسديد لليمين أو اليسار، وقد ساعدت الحيلتان بيكفورد للتصدي لركلة الجزاء التي لم يُسددها هالاند بطريقة جيدة.

تعادل السيتي المخيب دحض آماله في الخروج من النفق المظلم، حيث لم ينجح في الفوز سوى بمباراة واحدة من آخر 13 له في جميع البطولات، وتحديدًا منذ الخسارة أمام توتنهام في كأس الرابطة يوم 31 أكتوبر الماضي.