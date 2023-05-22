هالاند بالـ "بيجامة" في احتفالات مانشستر سيتي .. وتصرف غير متوقع من النرويجي

ظهور مميز للنجم النرويجي.

شهدت احتفالات أبطال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي باللقب الغالي موقفًا طريفًا للنجم النرويجي إرلينج هالاند الذي اعتاد الخروج عن المألوف سواء داخل الملعب أو خارجه.

جاء هذا بعدما اجتمع نجوم مانشستر سيتي في أحد المطاعم من أجل الاحتفال باللقب الذي جاء بعد الكثير من المشقة، ولم يظهر هالاند بشكل اعتيادي، حيث وصل للمطعم في منامة "بيجامة" منزل.

هالاند لم يظهر وحده، فقد ظهرت معه صديقته إيزابيل جوناسين التي ظهرت بنفس الملابس بنفس اللون، فيما يبدو وأنها دعابة من نوعًا ما بينهما أو رهان.

لم يتوقف النجم النرويجي عند هذا فقد ترك مقعده في الاحتفالات داخل المطعم وقام للذهاب للمطبخ للطهي بنفسه رفقة الطهاة، وتم تصويره هناك أيضًا.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد وصوله للهدف رقم 36 محطمًا كافة الأرقام القياسية للهدافين في موسم واحد.