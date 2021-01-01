هالاند: اهتمام ريال مدريد رائع ومبابي سبب تألقي!

النجم النرويجي يواصل التألق واكتساح الجميع

تحدث إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، عقب تألقه في انتصار فريقه على إشبيلية الأربعاء لحساب دوري أبطال أوروبا وعلق على اهتمام ريال مدريد بخدماته.

النجم النرويجي سجل هدفين وصنع هدفاً في فوز الفريق الألماني بنتيجة 2-3 في إسبانيا على الفريق الأندلسي بذهاب دور الستة عشر.

وقال النرويجي مع "CBS": "رأيت مبابي بالأمس وسجل بعض الأهداف الرائعة وهذا كان بمثابة التحفيز المجاني لي! شكراً مبابي،نعم الأمر كان رائعاً، أحب دوري الأبطال".

وأكمل: "جمهور ريال مدريد يريدني؟ من الرائع عندما يريدك شخصاً ما!".

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وناقش هالاند مع "DAZN" أسباب تألق الفريق أوروبياً: "شعرت وكأننا كنا في حالتنا اليوم، لا أعرف هل الأمر يرجع للحماسة أم ماذا".

وأردف: "ليس جيداً أن تستقبل هدفين ولكن من الرائع أن تسجل ثلاثة خارج أرضك، يجب أن نسترجع مستوانا سريعاً، نملك مباراة هامة قادمة نريد الفوز بها".

أهداف هالاند البارحة رفعت رصيده في المسابقة إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات، و25 بكل المسابقات في 24 مباراة هذا الموسم.