هاشتاج مثير يُطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم الهلال

الأهلي يحظى بسوق انتقالات ممتاز هذا الصيف

تعاقد النادي الأهلي السعودي هذا الصيف مع عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم البرازيلي باولينيو والكرواتي فيليب براداريتش، ولكن جماهيره لم تشبع ومازالت تُطالب بالمزيد.

الجمهور الأهلاوي دشن هاشتاج على تويتر للمطالبة بالتعاقد مع نجم وسط الهلال لدعم المنظومة الهجومية للفريق والتي يقودها النجم السوري عمر السومة.

من هو نجم الهلال المطلوب في الأهلي؟

جمهور الأهلي طالب الإدارة برئاسة ماجد النفيعي بالتعاقد مع السعودي هتان باهبري الذي يبدو أنه خارج حسابات الهلال ومدربه ليوناردو جارديم.

ودشن الجمهور هاشتاج بعنوان "هتان مطلب أهلاوي" اجتاح تويتر سريعًا وأصبح "تريند" على المنصة الزرقاء، والمثير أن الكثير من جماهير الهلال نشرت نفس الهاشتاج لرغبتهم في التخلص من اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

#هتان_مطلب_اهلاوي عينكم ع المهاره و التحرك و الانهاء مكسب لهم اذا تمت pic.twitter.com/pBSpNL8JLQ — ohood (@aeohd) July 25, 2021

الحين اي لاعب محلي يتمنى يلعب للاهلي مين ما يتمنى يلعب مع السوما و بالينو واليوسكي وبراديتش ودانكلير وفيسا كلهم اسماء عالمية دولية #هتان_مطلب_اهلاوي — AB441ds (@ab441ds) July 25, 2021

ما هو مصير باهبري مع الهلال؟

ينتهي عقد باهبري مع الهلال بنهاية الموسم القادم وتدور حوله الكثير من الإشاعات.

المدرب ليوناردو جارديم قرر اصطحاب جميع اللاعبين معه في معسكر النمسا الإعدادي للموسم الجديد، ومن ثم تقديم تقرير فني للإدارة حول خياراته للموسم القادم ومدى حاجته لجميع اللاعبين وأحدهم باهبري.

وتُجمع العديد من المصادر أن استمرار باهبري مع الهلال صعب جدًا، خاصة مع وجود عدة خيارات هجومية محلية وأجنبية لها الأولوية في اللعب.

ماذا قدم باهبري خلال مسيرته مع الهلال؟

انضم باهبري للهلال خلال يناير 2019 قادمًا من الشباب، وكان قد بدأ مسيرته مع الاتحاد ولعب معارًا مع الخليج.

مع الهلال بشكل عام وفي جميع البطولات، لعب باهبري 50 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم، فيما كان قد بصم على 15 هدفًا خلال 53 مباراة مع الشباب الذي لعب له موسمين ونصف، بواقع 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

لعب باهبري 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي اكتفى خلالهم بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين وصنع هدفًا خلال 6 مباريات.

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