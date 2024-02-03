"هذا النادي لا يشبهني" .. هازارد يهاجم شخصية ريال مدريد ويروي قصته مع البرجر!

تصريحات صادمة ورسالة اعتذار

بعد فترة طويلة من الصمت، خرج الجناح البلجيكي إيدين هازارد، للحديث عن تفاصيل تجربته الفاشلة مع ريال مدريد قبل الاعتزال.

هازارد كان يحلم بالانتقال لريال عندما كان في تشيلسي، وحقق هذا الحلم في 2019 في صفقة كلفت خزائن النادي الإسباني 115 مليون يورو، لكن البلجيكي عاش سنوات من الجحيم في سانتياجو برنابيو جعلته يعتزل في أكتوبر من العام الماضي.

صاحب الـ33 سنة قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"أحببت زين الدين زيدان منذ طفولتي ووقتها كان يلعب في ريال مدريد لذلك كان من المنطقي الوقوع في حب النادي، سانتياجو برنابيو، القميص الأبيض .. سحر لا يتمتع به الآخرون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ومع ذلك ريال مدريد من نوع الأندية التي تتفاخر بنفسها قليلًا، وأنا لا أمتلك هذه الصفة، لم تعجبني حتى الطريقة التي لعبوا بها مقارنة بالأندية الأخرى، ولكنه حلمي وكان علي تحقيقه قبل إنهاء مسيرتي".

وتابع:"القتال على الألقاب يظهر أن ريال مدريد أكبر من أي فريق آخر، اللعب هناك معقد، ربما كت بحاجة إلى التدريب أكثر لأنني تعرضت لإصابات خاطئة في أوقات غير مناسبة، الأمر كان مؤلمًا حيث لعبت بشكل جيد في الموسم الثاني مع قدوم أنشيلوتي رغم معاناتي الجسدية ولكن الأوضاع استمرت في التدهور".

واعتذر لجماهير ريال قائلًا:"لقد فقدت مكاني ثم ثقتي وكذلك رغبتي، لقد تحولت وتغيرت من القسوة ضد الرجال الذين مزقوا ركبتي، الناس كانوا يعربون عن غضبهم كل يوم ولم يكن لدي الحق في الشكوى، أشعر بأنني خذلتهم ولكن هذا ليس خطأي لقد خذلني جسدي، لقد حاولت ولكن الأمر لم ينجح، أنا آسف".

وعن زيادة وزنه وذهابه إلى تناول البرجر كثيرًا:"لو كنت أفعل ذلك لما استمريت كلاعب محترف لمدة 16 سنة، إنها فكرة انتشرت ولم أعطها أي أهمية، أنا مفعم بالحيوية وأحب تناول الطعام مع الأصدقاء، البعض يقول إن النظام الغذائي الخاص بي كان سيئًا وغير مفيد، ربما هذا صحيح لو أردت اللعب حتى سن الأربعين ولكن هذا لا ينطبق على حالتي".

يذكر ان هازارد عاش مسيرة محبطة مع ريال، حيث لعب 76 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة فقط.