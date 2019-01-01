هازارد يغيب عن افتتاح الليجا بداعي الإصابة

إيدين هازارد يغيب عن مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو للإصابة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ريال مدريد غياب إيدين هازارد عن مواجهة غدُا، السبت، بين سيلتا فيجو وريال مدريد بداعي الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة بساعات، أعلن ريال مدريد رسميًا إصابة هازارد في عضلة الفخذ وغيابه عن مواجهة افتتاح الليجا.

ولم يعلن ريال مدريد تفاصيل الإصابة، في انتظار خضوع النجم الدولي البلجيكي للفحوصات الطبية من أجل تحديد مدى خطورتها.

وعلم جول أنّ فترة الإصابة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع مما يعني عودته بعد فترة التوقف الدولي.

وشارك هازارد مع ريال مدريد في فترته التحضيرية بشكل طبيعي دون التعرض إلى أي إجهاد أو إصابات.

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يذكر أن زيدان قد أبدى سعادته بحضور الجميع وجاهزيتهم، قبل أن يتلقى النبأ غير السار بإصابة نجمه المنتظر مشاركته الرسمية الأولى بقميص الملكي.