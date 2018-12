هازارد يحقق رقمين تاريخيين بوصوله للهدف رقم 100 مع تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حطم النجم البلجيكي إيدين هازارد رقمًين قياسيين بالنسبة لتشيلسي وآخر بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الوصول إلى الهدف رقم 100 له مع تشيلسي في كل المسابقات. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

وسجل إيدين هازارد هدفًا رائعًا في شوط المباراة الأول من مواجهة فريقه أمام واتفورد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في شباك واتفورد، يكون هازارد قد وصل إلى هدفه الثاني عشر في البريميرليج هذا الموسم، كما وصل إلى هدفه رقم 100 مع تشيلسي منذ انضمامه لهم عام 2012 قادمًا من ليل.

100 - Eden Hazard has become the 10th player to score 100 goals in all competitions for Chelsea. Paradise. #WATCHE pic.twitter.com/Mx0CcvApCQ — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨