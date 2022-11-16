هازارد يحدد المرشحين للفوز بكأس العالم.. ويفتح أبواب الرحيل من ريال مدريد

النجم البلجيكي يتحدث عن ملفات عديدة عن ناديه ومنتخب بلاده

أفضى البلجيكي إيدن هازارد بما في قلبه خلال حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية تحدث فيه عن أشياء عديدة يمر بها في ناديه ريال مدريد وكذلك عن استعداداته لكأس العالم قطر 2022 وأبرز المرشحين للتتويج بهذا اللقب.

وقال هازارد عما يعانيه في ريال مدريد حاليًا: "أنا محظوظ باللعب في أفضل نادٍ بالعالم، خلال 3 أعوام لم أكن محظوظًا بما فيه الكفاية، أريد أن أثبت نفسي بشكل أكبر، المدرب يحظى باحترامي لدرجة كبيرة، كذلك الأمر بالنسبة للمدرب السابق زيدان، أتقبل انتقادات الجماهير وصدمتهم بما تعرضت له، هذا طبيعي وهو جزء من كرة القدم".

وعن إمكانية الرحيل عن المرينجي قال هازارد: "المؤكد أنني لن أرحل في يناير لأن لدى عائلة وأطفالًا علي البحث عن تأقلمهم، يتبقى عام في عقدي على أي حال، وفي الصيف إذا قال لي ريال مدريد إنني ينبغي أن أرحل، سأتقبل ذلك".

المرشحون لكأس العالم.. هازارد يجيب

وبعد أن نفى وجود أي تواصل من ناديه السابق لإعادته إلى ستامفورد بريدج، تطرق هازارد إلى كأس العالم مشيرًا إلى أن "اللحاق بقطار كأس العالم هو آخر فرصة لي لأبرهن للجميع أنني ما زلت أستطيع لعب كرة القدم، كثيرون لديهم شكوك حيال هذا الأمر، لكنني لست كذلك".

وعدد هازارد المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس العالم قائلًا: "البرازيل بالطبع.. أيضًا هناك فرنسا والأرجنتين".