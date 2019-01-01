هازارد يتساوى مع كاكا في عدد حضور التقديم

رونالدو لا يزال في الصدارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن الأرقام الرسمية لحدث تقديم نجمه الجديد إيدين هازارد.

وحضر 50 ألف مشجعاً في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الرسمية، لحضور تقديم الوافد البلجيكي.

ويأتي هذا الرقم في المرتبة الثانية بالتزامن مع تقديم البرازيلي كاكا قادماً من ميلان في صيف 2009.

ولا تزال المرتبة الأولى محجوزة باسم تقديم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد آنذاك في نفس العام مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ بذلك الوقت.

يذكر أن هازارد وصل إلى الميرينجي مقابل 100 مليون يورو قادماً من تشيلسي.