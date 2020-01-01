هازارد وراموس ومارسيلو.. إصابات بالجملة في ريال مدريد

4 إصابات في مباراة واحدة لريال مدريد ولكن هل هناك شيء يستدعي القلق حقًا؟

تعرض كل من قائد ريال مدريد سيرخيو راموس وزملاؤه إيدين هازارد وداني كارفاخال ومارسيلو لانزعاجات بدنية خلال مباراة الفريق أمام إيبار أثارت الكثير من القلق..

وحقق ريال مدريد الفوز في المباراة رقم 200 لزين الدين زيدان على غريمه إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل تضييق الخناق على برشلونة في صراع الدوري الإسباني.

وخلال المباراة، خرج إيدين هازارد في بداية الشوط الثاني ثم سيرخيو راموس وكارفاخال، ووضع راموس كيسًا من الثلج على فخذه وقام هازارد بتمديد قدميه على الكرسي مع شعوره ببعض الآلام.

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أما بالنسبة لكارفاخال فأيضًا عانى من انزعاجات عضلية، وبدوره سقط مارسيلو على الأرض ليتدخل الجهاز المعالج ويقوم باللازم ثم يستكمل النجم البرازيلي المباراة دون مشاكل.

وحول هذا العدد من الإصابات والمتوقع بسبب توقف النشاط لفترة طويلة أثرت بالسلب على اللياقة البدنية للاعبين الذين يحتاجون للمزيد من الوقت حتى يستعيدونها، أثير الكثير من الجدل.

ولكن يبدو أنه لا شيء يستدعي القلق، حيث أكد سيرخيو راموس بعد المباراة أنه لا يعاني من أي إصابة، وأنها مجرد انزعاجات عضلية بعد المباراة الأولى التي يخوضها الفريق عقب فترة التوقف.

أما بالنسبة لمارسيلو، فليس هناك أي شيء عضلي، حيث عانى اللاعب من نقص على مستوى السكريات ليتناول قطع من السكريات ويستعيد طاقته ويعود لاستكمال المباراة دون أن يستبدل.

وفيما يخص إيدين هازارد وكارفاخال، لم يتحدث أحد حتى الآن عن تفاصيل الحالة البدنية لهما، ولكن على ما يبدو أن الأمور لن تختلف كثيرًا عن الانزعاجات البدنية التي يشعر بها البقية.

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يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة رقم 69 خلف المتصدر وحامل لقب البطولة برشلونة الذي يمتلك 71 نقطة..