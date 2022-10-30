هازارد: لا أعرف المغرب جيداً ولكن يملكون حكيمي!

هازارد يتحدث عن عودته وكأس العالم

تحدث نجم ريال مدريد إيدين هازارد عن تطلعاته في الفترة المقبلة، حيث ينوي الظهور بصورة أفضل مما قدمه منذ انتقاله إلى الملكي، كما تطرق أيضًا إلى بطولة كأس العالم ومواجهة منتخب المغرب.

النجم البلجيكي تحدث عن عودته للملاعب وتقديم عروضه الطبيعية، حيث قال في تصريحات مع موقع "فيفا": "الآن عاد كل شيء إلى طبيعته. أتمنى فقط أن أكون قادرًا على إظهار أنني ما زلت في القمة في الميدان، ليس هناك الكثير لأقوله عن ذلك".

وتحدث هازارد عن منافسة كأس العالم، حيث وقع المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة رفقة كرواتيا والمغرب وكندا، وأوضح إيدين أنه لا يعرف الكثير عن الفريق الإفريقي لكنه يعلم أن لديهم أشرف حكيمي.

وواصل: "نحن لا نعرف كندا والمغرب جيدًا، لكن سيكون هناك وقت لاكتشافهم. لديهم لاعبون جيدون جدًا مثل حكيمي، لذلك هم أيضًا فريق يتمتع بقدر كبير من القوة".

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس العالم باللعب ضد كندا يوم 23 نوفمبر، في أول لقاء في المجموعة السادسة من المونديال، فيما يواجه المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 27 نوفمبر.