الأخبار المباريات
كأس العالم

نجم ألمانيا عن هجوم هازارد على منتخب بلاده: انظروا من يتحدث!

علي سمير
4:08 م غرينتش+3 25‏/11‏/2022
Eden Hazard Belgium World Cup 2022
الجناح البلجيكي يرى أنه كان من الأفضل التركيز على كرة القدم

علق الجناح البلجيكي إيدين هازارد على الواقعة التي حدثت في مباراة ألمانيا واليابان، في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم.

لاعبو ألمانيا قاموا بوضع أيديهم على أفواههم قبل الخسارة من اليابان بهدفين مقابل هدف، وذلك للاعتراض على منع ارتداء الشارة الموحدة التي طالبت بها المنتخبات الأوروبية.

ومن جانبه قال هازارد عن هذه الواقعة لإذاعة راديو "مونت كارلو":"شاهدت ما فعلوه، ولكن بعدها خسروا المباراة أمام المنتخب الياباني".

وأضاف:"كان من الأفضل لهم التركيز في المباراة وعدم فعل هذه الحركة، وبذل الجهد الكافي من أجل الفوز، نحن هنا للعب كرة القدم وليس لتوجيه رسائل سياسية".

ومن جانبه رد توماس هيتسلبرجر لاعب ألمانيا السابق على حديث هازارد قائلًا:"تصريح مثير للاهتمام من لاعب شارك لمدة 90 دقيقة فقط في ظهوره الأول بكأس العالم، وظهر بشكل متواضع أمام بلجيكا، وقت الانتصار سنرى الشخصية الحقيقية".

جدير بالذكر أن نجم ريال مدريد شارك في فوز بلاده على كندا بهدف نظيف، لتزداد حظوظ فريقه في التأهل إلى دور الـ16 قبل مواجهتي المغرب وكرواتيا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)