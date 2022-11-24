هازارد عن إشارة لاعبي ألمانيا: لقد خسروا المباراة بعدها!

تعليقات متحفظة من نجم بلجيكا على سلوك لاعبي ألمانيا

لم يعقب البلجيكي إيدن هازارد سوى بجمل بسيطة على لقطة المنتخب الألماني قبل انطلاق مباراتهم ضد اليابان في كأس العالم 2022 حين وضعوا أياديهم على أفواههم.

هازارد قال في تصريحات نقلها موقع "دايلي ميل" البريطاني عما إذا كان قد شاهد هذه اللقطة، فأجاب: "نعم وبعدها خسروا المباراة!".

أضاف: "الأفضل بالنسبة لهم كان الفوز بالمباراة وليس التركيز في عمل الإشارة، نحن هنا للعب كرة القدم، ليس لمنح رسائل سياسية".

وأضاف: "الناس مستعدون أكثر شيء لكرة القدم، نريد أن نبقي تركيزنا عليها".

وأردف: "لا أشعر بالارتياح كلما تحدثت عن الموضوع، أنا هنا للعب كرة القدم ولا أفضل بدء مباراتي بإنذار، سيضايقني هذا كثيرًا على مدار البطولة، لو كنت مكانهم وأردت الاختيار بين عمل هذه الإشارة وتأجيلها، لاخترت تأجيلها".