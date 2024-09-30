هازارد: صلاح أفضل مني وسيلعب حتى الـ 40 ولن ينضم للدوري السعودي!

هازارد يعترف بتفوق الفرعون المصري...

اعترف إيدين هازارد، لاعب تشيلسي وريال مدريد، السابق بتفوق محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، وزميله الأسبق في صفوف البلوز، عليه، ويعتقد النجم البلجيكي أن الفرعون المصري لن ينضم إلى الدوري السعودي قريبًا.

ولعب محمد صلاح، مع هازارد في صفوف تشيلسي، ولكن لم يحصل الفرعون المصري، على فرصة في ستامفورد بريدج، قبل أن يرحل إلى روما الإيطالي، ومنه إلى ليفربول، الذي حطم معه العديد من الأرقام القياسية، وأصبح واحد من نجوم الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

وفي حواره مع موقع " Sport Bible" تحدث هازارد عن مقارنته مع صلاح، وقال: "صلاح أفضل مني، أعتقد أنه مثل كريستيانو رونالدو، مهووس بتحطيم الأرقام القياسية والاستمرار لأطول فترة ممكنة داخل الملاعب".

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وتابع: "يعتقد معظمنا أن اللاعب بمجرد وصوله سن الـ 35 فإن مسيرته قد انتهت، ولكن بالطريقة التي يعتني بها صلاح بنفسه أعتقد أنه سيستمر في الملاعب حتى سن الـ 40".

وأضاف: "ولا أعتقد أن انتقاله للدوري السعودي، في الموسم المقبل سيكون واردًا، إنه لاعب جيد جدًا ويلعب في أفضل دوري في العالم ومع أحد أفضل الأندية في العالم".

وأكمل: "إنه مع كيني دالجليش، وستيفن جيرارد، من أفضل اللاعبين الذين لعبوا مع ليفربول، ربما يكون أفضل لاعب رأيناه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو لم يحصل على الميداليات التي حصل عليها البعض الآخر".

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وأتم تصريحاته قائلًا: "سأكون مندهشًا إذا لم يلعب صلاح، مع ليفربول، في الموسم المقبل لأنني أعتقد أنه سيرغب في تحطيم كافة الأرقام القياسية في تاريخ النادي".