هازارد: ساري رجل عجوز، لكن تفكيرنا في كرة القدم متشابه

النجم البلجيكي يتحدث عن أفكار كرة القدم الخاصة به وبمدربه ساري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إيدين هازارد أنه ومدربه في تشيلسي "ماوريتسيو ساري" يمتلكان أفكارًا متشابهة فيما يخص كرة القدم.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا مرشح للانتقال لريال مدريد الصيف القادم، خاصة أن عقده سينتهي مع البلوز صيف 2020، وقد وصفه ساري أمس بأفضل لاعب في أوروبا، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه لا يراه قائدًا في الملعب.

هازارد تحدث عن المدرب وأفكاره الفنية قائلًا "ساري رجل عجوز، لكن أفكارنا الخاصة بكرة القدم متشابهة. يمنحنا الكثير من الحرية حين تكون الكرة بحوزتنا، ليس فقط أنا بل المهاجمين كذلك، ويليان أو بيدرو، لذا يمكننا التحرك كثيرًا".

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"المدرب يُحب الاستحواذ. مغرم كثيرًا بالإحصائيات والأرقام، مثل الاستحواذ والتسديد وفرص التسجيل. اعتدنا اللعب على الهجمات المرتدة في السابق، لكن الأمر مختلف مع ساري عما كان مع كونتي ومورينيو. أحيانًا نحافظ على الاستحواذ، وهنا تطلب الجماهير أن نلعب بشكل مباشر وللأمام وأنا أتفهم هذا، لكن ما نفعله جزء من كرة القدم".

أضاف لصحيفة ميرور "نحن لا نزال نتعلم بخصوص هذا الأمر، نقوم بعمل جيد وأحب هذا النوع من كرة القدم".

وعن اتهامه من المدرب الإيطالي بالأنانية والفردية أحيانًا، قال النجم البلجيكي "أنا لست أنانيًا. أسلوب لعبي قد يكون عائقًا لأصبح أفضل لاعب في العالم. المدربون مثل مورينيو وكونتي والآن ساي يريدون مني أن أسجل 40-50 هدفًا في الموسم، لكن هل أستطيع فعل هذا؟ لست واثقًا. ربما يعتقدون أنني قادر، لكني أعرف نفسي ولا أظن أنني قادر، لكني سأحاول".

"أحب أن أكون "نجمًا"، لكن أحب أيضًا تمرير الكرة للاعب آخر ليُسجل، لن أسجل وحدي، فالأمر يخص الجميع. هدفي أن أساعد الفريق لفعل شيء ما".

أتم عن الوافد الجديد جونزالو هيجواين "لم ألعب سوى مباراتين معه وأدرك أننا قادران على فعل أشياء عظيمة معًا، ليس معه فقط بل مع كل المهاجمين والأجنحة الأخرى. تشيلسي ليس مجرد هيجواين وهازارد، بل 25 لاعبًا. لكن هيجواين مهاجم مذهل".