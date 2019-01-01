هازارد: الانضمام لريال مدريد؟ لم لا!

لاعب تشيلسي لا يربط مستقبله بالمدرب زيدان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

جدد إيدين هازارد نجم تشيلسي رغبته الانتقال إلى ريال مدريد، رافضًا ربط مصيره بمستقبل المدرب زين الدين زيدان.

وعبر النجم البلجيكي عن رغبته اللعب للفريق الإسباني مرارًا، وتتحدث الصحافة في إسبانيا وإنجلترا عن ضغطه على ناديه للسماح له لإتمام تلك الخطوة الصيف القادم، خاصة أن عقده ينتهي مع البلوز صيف 2020.

واستبعد اللاعب خلال حواره مع مجلة فرانس فوتبول أن يتبع مثله الأعلى زين الدين زيدان إلى أي نادٍ يدربه، إذ قال ردًا على سؤال حول رغبته الانتقال لريال مدريد حتى بعد رحيل زيدان "لم لا؟ زيدان لم يتحدث معي أبدًا، وإن تولى مثلًا تدريب مانشستر يونايتد غدًا فأنا لن أتبعه إلى هناك".

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أضاف "ريال مدريد دون زيدان مختلف، لكنه يبقى ريال مدريد. لقد فزت بكل شيء في إنجلترا، باستثناء كأس الدرع الخيرية، لكن هذا لا يعني أنني أنوي المغادرة. قلت دومًا أنني أريد تجربة شيء مختلف بعد إنجلترا، لكن هناك أشياء قد تجعلني أبقى".

صاحب الـ10 أهداف و10 تمريرات حاسمة هذا الموسم سبق وأن تعرض لانتقادات من مدربه السابق أنتونيو كونتي تتعلق بتحركاته على أرض الملعب، وقد أكد هازارد أن كونتي ليس الوحيد الذي طالبه بالمزيد من العمل، بل جميع مدربيه.

إذ قال "أنا لم أحبط فقط كونتي، بل أحبطت جميع المدربين الذين عملت معهم، مازلت أحبط ساري حتى الآن وقد شعرت بإحباط مورينيو. هم يرون أنني بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف وللمزيد من العمل، أكثر مما أقوم به. المدرب الجديد لي، سأحبطه أيضًا".