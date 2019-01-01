هاري ماجوير يتصدر اهتمامات مانشستر سيتي بعد رحيل كومباني

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد على اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب هاري ماجوير من ليستر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على وجود اهتمام كبير من قبل فريق مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب هاري ماجوير، مدافع فريق ليستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن اللاعب الإنجليزي قد أصبح على رأس قائمة اهتمامات بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة.

منذ أن حط هذا البليجيكي الرحال بإنجلترا، مانشستر سيتي هو أكثر فريق فوزًا بالألقاب المحلية رفقته 🔝



كومباني 🇧🇪💪

القائد ©️✨ pic.twitter.com/XIArHL8AYq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

ويأتي ذلك التطور السريع في الأحداث بعدما قرر البلجيكي فينسينت كومباني قائد مانشستر سيتي الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان كومباني قد خرج في بيان رسمي بالأمس وأكد من خلاله أن الموسم الجاري هو الأخير له مع مانشستر سيتي وأنه سيعود لأندرلخت كلاعبًا ومسؤولًا.

رسميًا - فينسينت كومباني يغادر مانشستر سيتي ويعود لأندرلخت لاعبًا ومسؤولًا

ويعد هاري ماجوير واحدًا من أهم مدافعي الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة وكذلك هو وضعه مع منتخب إنجلترا حيث كان من العناصر الأساسية في الأشهر الماضية تحت قيادة جاريث ساوثجيت.

جدير بالذكر أن ماجوير كان يعد واحدًا من أهداف فريق مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، مما يعني أننا سنشاهد صراعًا بين طرفي ديربي مانشستر خلال فترة الانتقالات.